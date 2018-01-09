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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إعادة 16 ألف فدان من التعديات ببحيرة البرلس

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:40 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 16 ألفًا و500 فدان من التعديات الواقعة على بحيرة البرلس، وتم إعادة هذه المساحة لمسطح البحيرة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة بمديرية اﻷمن والهيئة العامة للثروة السمكية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال لقائه مع عدد من الصيادين، بحضور الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، سيتم التصدي لكافة أشكال الصيد الجائر ببوغاز البرلس ويتم تطبيق القانون للحد من هذه الممارسات الخاطئة ببحيرة البرلس، ولابد من تعاون الصيادين مع شرطة المسطحات لمحاربة لصوص تهريب زريعة الأسماك.

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