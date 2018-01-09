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منوعات

لأول مرة أرباح سامسونج تسجل 50 مليار دولار

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
كريم جمال
وصلت أرباح "سامسونج" الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم 50 مليار دولار، لأول مرة فى تاريخها، بزيادة بلغت نسبتها 83.3 % عن العام السابق.

بلغت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية للعام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 18.7 % سنويًا إلى 239.6 تريليون "وون" وهو أعلى مستوى للمبيعات في تاريخ الشركة على الإطلاق.

جاءت إجمالى أرباح التشغيل المقدرة خلال الربع الأخير من العام المنصرم، أقل من تقديرات شركات الوساطة المالية التي قدرت الأرباح بحوالي 15.8 تريليون وون.

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