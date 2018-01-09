أمن المنيا: إزالة 114 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شنت مديرية أمن المنيا حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف مدير ألامن والعميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية بدائرة مراكز أبو قرقاص- ديرمواس - م ملوى- ق المنيا – سمالوط غرب ) بمشاركة إدارتي (البحث - قوات الأمن ).





أسفرت جهودها عن تنفيذ 114 حالة تعدٍ متنوعة ما بين ( حماية النيل- وأملاك الري- وأملاك الإدارة الزراعية- أملاك الدولة – أملاك الطرق والكباري ).



