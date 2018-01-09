جابر عصفور: مصر لم ترق لمسمى الدولة المدنية الحديثة حتى اليوم ..فيديو

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه يجب على الدولة التصدي وسد كل ما يسمح بقيام دولة دينية في مصر، خاصة أن هذا المجرى السري الذي تأتي منه كل دعوات الدولة الدينية فتح منذ عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ولم يتمكن أحد من وقفه حتى اليوم، لافتًا إلى ضرورة العودة إلى احترام الدستور الذي يكفل قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة.





وأضاف "عصفور"، خلال لقائه مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أنه حتى اليوم لم نشهد قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتي نص عليها الدستور عقب 30 يونيو، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ في هذه الفترة نظام شبه المدنية، والتي لا ترقى إلى الدولة المدنية بصورة كاملة.





وأشار إلى أن المقترح الذي تم تقديمه من أحد الأعضاء داخل مجلس النواب، للنص على تجريم الإلحاد مخالف للإسلام ولا قانون والدستور، وهو ما يتعارض مع قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدها الرئيس.