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أخبار البلد

وصول وزير التجارة والصناعة اليمني لبحث دعم التعاون وآخر التطورات

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:35 م
صدى البلد
ـ محمد عبدالناصر
وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الدكتور "محمد عبدالواحد الميتمى" وزير التجارة والصناعة اليمنى قادما على رأس وفد من عدن فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.

صرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال "الميتمى": "سيلتقى وزير التجارة والصناعة اليمنى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر واليمن فى المجالات التجارية واستعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية".


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