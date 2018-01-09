محافظ كفرالشيخ: دعم شرطة المسطحات بـ"لنشين" بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عن دعم شرطة المسطحات المائية بـ 2 لنش أمنى مجهز بتكلفة 6 مليون جنيه تنفذها الإنشاءات البحرية خلال 4 أشهر، قائلًا " مفيش حاجة عندي أغلى من بحيرة البرلس، أولى مصادر الإنتاج السمكي لمصر، وأنتم في عيوننا ولن يهدأ لي بال إلا لما أشوف ابتسامة كل الصيادين فرحًا بزيادة إنتاج البحيرة ".



جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ مع عدد من الصيادين وشيوخ ونقباء الصيادين، بحضور الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والمهندس راضي أمين السكرتير العام، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس عماد وصفي، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية لوسط الدلتا بكفر الشيخ.

