شاهد.. «المباحث الجنائية» تكشف مفاجأة عن عصابة «علي بابا»

قال العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، إن عصابة «على بابا» بدأت أعمال السرقة منذ شهور قليلة رغم كل هذه المبالغ والمسروقات التى ضبطت معهم، مشيرا إلى أن أفراد التشكيل اعتمدوا علي سرقة الأشياء الصغيرة غالية الثمن والخزن خاصة في الكمبوندات.



وأضاف «سليم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أن عصابة «على بابا» كانت تراقب المنزل جيدا في توقيتات ليلية مختلفة، وكانوا يعملون في كل عملية سرقة بحرص شديد.



وأشار مدير المباحث الجنائية، إلى أن الجريمة في تطور دائم ومستمر وكانوا حريصين على التعامل بذكاء شديد، موضحا أن المتهمين لم يتخيلوا ضبطهم بهذا الشكل وبهذه الطريقة خاصة انهم كانوا حريصين علي اخفاء البصمات ودائما ما كانوا ملثمي الوجه ويرتدون الجوانتي.



وأوضح أن المتهمين ليس لهم سوابق جنائية سابقة، وهذا كان ضمن الصعوبات التى واجهتهم في القبض عليهم لانه لم يكن لديهم معلومات كافية عنهم، ولكنهم اعتمدوا على كاميرات المراقبة، مناشدا المواطنين بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في محيط المنازل.



وشدد على أن المتهمين يحتفظون بالمسروقات والأموال والذهب في مخزن سري، مؤكدا أن هناك 33 بلاغا قدمت من المواطنين وتم التحفظ علي المسروقات والنيابة الآن تتولى الأمر.