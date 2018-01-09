«الأرصاد» تحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الليلة سيكون شديد البرودة على جميع أنحاء البلاد حتى شمال الوجه القبلى وجنوب الصعيد.





وأضاف "عبدالعال"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك شبورة مائية على جميع السواحل الشمالية ممتدة إلى القاهرة والجيزة ويجب مراعاتها على الطرق السريعة والدولية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.





وتوقعت "الأرصاد"، أن تكون درجة الحرارة غدا على القاهرة الصغرى تتراوح بين 10 و11 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الصغرى تتراوح بين 11 و12 ومدن سيناء الصغرى تتراوح بين 13 و 14 درجة مئوية وشمال الصعيد الصغرى تتراوح بين 5 و 6 درجات مئوية وجنوب الصعيد الصغرى تتراوح بين 9 و 10 درجات مئوية.