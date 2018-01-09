سيد عيد: النصر تعرض لظلم تحكيمي شديد أمام الإسماعيلي

أكد سيد عيد، المدير الفني للنصر أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في مباراة فريقة أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ17 بالدوري الممتاز، والتي أدارها تحكيميا محمود بسيوني.



وقال "عيد" إنه واجه فريقا كبيرا بإمكانياته ولاعبيه ولا يحتاج للمساعدة مشيرا إلى أن فريقه ظلم في العديد من القرارات التحكيمية حيث أكثر من لعبة خشنة من لاعبي الإسماعيلي ضد لاعبي النصر ولكن حكم اللقاء تغاضي عن احتسابها وإشهار الكروت للاعبي الإسماعيلي.



وقال عيد إنه برغم الظلم الذي يتعرض له الفريق في العديد من المباريات إلا أن النصر مستمر ومحاولاته واجتهاده في كل المباريات على قد الإمكانيات.



وقال عيد إن النصر يعاني من نقص عددي بسبب الإصابات لحازم ممدوح ووليد عادل بالإضافة لرحيل إسلام عيسي للمصري.



وقال إن لاعبيه أدوا المباراة بشكل جيد ولكن شعورهم بالظلم داخل الملعب أثر على النواحي المعنوية، خاصة في الشوط الثاني.



وذكر سيد عيد أن الإسماعيلي يملك إمكانيات كبيرة مثل كالديرون وحسني، عبد ربه 'معلم' في وسط الملعب ولديه دافع كبير باللعب علي قمة الدوري ولكن النصر تعرض للظلم وهناك تمييز للون الفانلة.