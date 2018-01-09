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أخبار العالم

حماس تبارك قتل مستوطن إسرائيلي.. وتؤكد: ردا على قرار ترامب

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:56 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، مباركته لعملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مستوطن في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ووصف العملية بـ"البطولية والجريئة".

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن بدران قوله إن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وحقنا التاريخي في القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

ولفت بدران إلى أن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه مهما عظم بطش الاحتلال، معتبرا أن العملية تمثل صفعة في وجه الاحتلال والمتخاذلين، وردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس "عاصمة لإسرائيل".

وتابع: "رغم حالة القمع والتضييق الأمني والاعتقالات التي انتهجها الاحتلال، إلا أن مقاومينا الأفذاذ يثبتوا يومًا بعد آخر ألا خيار لهذا الاحتلال إذا أراد الأمن إلا بالرحيل عن أرضنا وقدسنا، وإلا فإن المقاومة ستبقى عصية على الكسر، وستضربه في كل وقت وفي أي بقعة من أرضنا".

وحيا بدران منفذ العملية البطل، داعيًا المقاومة في الضفة المحتلة لمزيد من العمليات النوعية، وإشغال الاحتلال الإسرائيلي وإرباكه، وعدم إعطاء الأمن لجنوده ومستوطنيه الجاثمين على أراضي شعبنا والضغط على الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية حتى يسقط قرار ترامب.

وكان مستوطن إسرائيلي قد أصيب بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيره، وقام الجيش الإسرائيلي بفرض طوق أمني على المنطقة، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات بحث وتمشيط واسعة جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل المستوطن قرب مستوطنة "حفات جلعاد" غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صرة وتل القريبتين من مكان وقوع العملية، وباشرت عمليات البحث والتمشيط، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، فيما دارت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان.

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