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جابر عصفور: أؤيد السيسي لفترة رئاسية ثانية.. ولا أقبل بالتطاول على منافسيه.. فيديو

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:54 م
الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور
محمد الصاحى
أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدها الرئيس ينبغى أن تقوم على الحرية، لافتاً إلى أن الحرية لا يمكن أن توجد في مجتمع بدون دعم من السلطة والمجتمع، خاصة أن السلطة هي التي تحدد الحرية والمجتمع هو الإطار الذي تحكمه السلطة.

وأضاف "عصفور" خلال لقائه مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أنه ينبغى على المجتمع خلق مناخ من الديمقراطية خلال المرحلة القادمة والتي تسبق الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه من حق كل مواطن في الدولة أن يترشح للانتخابات الرئاسية إذا توافرت فيه الشروط، لما في ذلك من خلق مناخ للحرية والديمقراطية، مشيرًا إلى أن تشويه صورة من ينوي الترشح في تلك الانتخابات يعد تشويه لصورة الديمقراطية والحرية في مصر.

وأعلن "عصفور" تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أن هذا التأييد لا يعني الهجوم على كل من ينتوى الترشح ضد الرئيس في تلك الانتخابات وممارسة حقه الدستوري لأن عمليات التشويه والهجوم تسيئ للدولة المصري.

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