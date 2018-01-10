هل تهدد شعبية أوبرا وينفري حُلم ترامب في البقاء بـ"البيت الأبيض" لفترة ثانية.. والرئيس الأمريكي يقلل من احتمالية فوز المذيعة السمراء بالرئاسة

ترامب: التنافس مع أوبرا مليء بالمرح

6 سيدات سبقن المذيعة في التنافس على البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي وعد أوبرا باختيارها كنائبة لو أصبح رئيسًا



بدأت مبكرا المعركة الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على فوزه بفترة رئاسية جديدة إذا ترشحت ضده المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، التى ظهرت تخمينات حول ترشحها للرئاسة عام 2020، بعد أن ألقت كلمها في حفل جوائز جولدن جلوب الخامس والسبعين الأحد الماضي، ومدحت أوبرا في كلمتها: "شجاعة النساء اللاتي تحدثن ضد الاعتداءات الجنسية التي يواجهونها في الأشهر الأخيرة"، ومدحت كذلك وسائل الإعلام، واعدةً بأن المستقبل ما زال ناصعًا، وقال ترامب في لقاء بالبيت الأبيض:"سوف أهزم أوبرا، وسوف يكون التنافس مليئًا بالمرح"، وتابع، لا أعتقد أنها سوف تترشح للرئاسة.



وصحيح أن السباق داخل الحزب الديمقراطي للرئاسة رسميا لن يبدأ قبل منتصف العام 2018، ولكن عددا من المرشحين المحتملين بدأوا بالفعل الاستعدادات لحملاتهم، وفي حالة ترشح وينفري للرئاسة وفوزها، ستكون أول سيدة تتولى حكم الولايات المتحدة في التاريخ بعد عدة محاولات نسائية كان آخرها الديمقراطية هيلاري كلينتون التى كانت أول امرأة ستخوض الانتخابات الرئاسية إلا أنها خسرت أمام دونالد ترامب الذي حقق نجاحا غير متوقع.



وسبقت وينفري 6 سيدات لسباق الترشح للرئاسة كان أولهن، فيكتوريا وودهال، الناشطة نسوية التى تزعمت حركة الحق في الانتخاب والترشح في منتصف القرن التاسع عشر، وفي 1872 أصبحت أول امرأة أمريكية على الإطلاق تعلن خوضها للانتخابات الرئاسية.



وأعربت وينفري في السابق عن عدم اهتمامها بالترشح للرئاسة، وقالت في مقابلة مع تليفزيون «سي.بي.إس» في أكتوبر الماضي، لدى سؤالها عما إذا كانت ستسعى لخوض انتخابات 2020، ردت بقولها: «لن أترشح لأي منصب».



وكان ترامب أثني على وينفري عدة مرات قبل تولي منصبه، وقال ذات مرة في 2012: "أنا أعشق أوبرا"، وفي مقابلة أجريت معه عام 1999 مع الإعلامي الكبير لاري كينج، قال إنها "دائما اختياري الأول، انها تتمتع بشعبية، وامرأة رائعة"، ومن المفارقة أن ترامب اختار وينفري كنائبة له خلال استضافتها له في حلقة من برنامجها في عام 1988 أبدى ترامب خلالها نيته فى الترشح للرئاسة، وقال عن دوافعه للترشح: "تعبت من رؤية هذا البلد ممزقا"، وأكد أنه سيفوز قائلا:"أنا أؤمن بالفوز ولن أخوض في معركة سأخسرها وأنها (أوبرا) قد تكون اختياره الأول لمنصب نائب الرئيس".



ورغم الاختلافات التى تفرق بين ترامب ووينفري من حيث لون البشرة والجنس والأسرة فهي من أسرة فقيرة وكافحت لسنوات حتى أصبحت نجمة تليفزيونية بينما ترامب فهو ابن أسرة ثرية ونجح في تكوين ثروة كبيرة إلا ما يجمعهما هو أنهما نجمان إعلاميان وكلاهما من خارج المؤسسة السياسية الأمريكية فهما لم يترشحا لعضوية الكونجرس أو الرئاسة من قبل بينما دعما مرشحين مختلفين في السباق الرئاسي.