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حوادث

8 شروط يجب توافرها في راغبي الترشح قبل موعد انتخابات الرئاسة..تعرف عليها

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:33 ص
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عمرو المصري - عبد الرحمن العوني - محمد علي :
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، عن الشروط الواجب توافرها في راغبي التشرح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاءت طبقًا للدستور وقانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وهي أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وألّا تقل سنُّه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

وألّا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وألّا يكون مصابًا بمرض عقلى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكى المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن فى 15 محافظة لهم حق الانتخاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارًا من 20 يناير، وحتى ٢٩ يناير ٢٠١٨، على أن تتلقى الهيئة طلبات الترشح يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا عدا اليوم الأخير سيكون حتى ٢ ظهرا.

وحددت اللجنة موعد الاقتراع على الانتخابات في الخارج ليكون أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ مارس ٢٠١٨ ، على أن يبدأ الناخبون داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم أيام ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ مارس، وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم ٢ أبريل ونتيجة الجولة الثانية في حال الإعادة يوم ١ مايو.

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