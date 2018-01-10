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بنات البلد

10 دقائق فقط قبل النوم .. نتيجتها عجيبة في الصباح

الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تعاني أغلب السيدات من إتباع طرق خاطئة للبشرة تؤثر بالسلب على البشرة والشعر، ولكن كل ما أنت تحتاجين إليه هو 10 دقايق فقط قبل النوم نتيجتها عجيبة في الصباح ووجه ناصع البياض فاتح بدون تصبغات وناعم جدًا.

توضح خبيرة التجميل "ياسمين جمال " وصفة طبيعية وهي عبارة عن الآتي :

تسلق البطاطس جيدا وتهرس وتترك لتبرد ويضاف عليها نصف كوب لبن أو أكثر حسب الاحتياج وتوضع على الوجه مثل المرهم وتترك لتجف وتفرك وتشطف بماء دافىء و سوف تجدين نتائج مزهله فى الصباح و ستجدين بياضا ناصعا جذابا.

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