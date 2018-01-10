إنقاذ طالبة حاولت الانتحار بترعة المحمودية لرفض خطبتها لشاب بدمنهور

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال طالبة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها بترعة المحمودية بمنطقة افلاقة مركز دمنهور لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رفض أهلها الارتباط بحبيبها.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من الأهالى بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحمودية بمنطقة افلاقة بدائرة القسم.



على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال المدعوه صابرين أ أ 17 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى الفني ومقيمة بدائرة القسم ( على قيد الحياة ) دون إصابات.



وبسؤالها قررت قيامها بإلقاء نفسها بمياه الترعة المشار إليها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص رفض أهلها زواجه بها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.