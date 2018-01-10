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محافظات

محافظ سوهاج يهنئ رشدي وفقي بعد فوزه في انتخابات مجلس النواب بـ"جرجا"

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
إسلام رياض
أعلن الدكتور ايمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن انتهاء أعمال فرز جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا.

وأسفرت النتائج عن فوز المرشح رشدى محمد وفقى، بحصوله على 18 ألفا و591 صوتا وحصول المرشح خليفة رضوان خلف على 17 ألفا و776 صوتا.

وهنأ عبدالمنعم، المرشح رشدى محمد وفقى، بالفوز متمنيا له التوفيق فى تحقيق آمال وتطلعات أبناء الدائرة مؤكدا ان حالة من الهدوء والنظام قد سادت في معظم اللجان الانتخابية بمدينة جرجا اثناء جولة الاعادة بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد النائب هرقل وفقي، والذي وافته المنية منذ شهور، ولم تسجل غرفة العمليات الانتخابية بالمحافظة حدوث اى مشكلات، حيث كثفت قوات الأمن من وجودها وقامت بتأمين اللجان من الخارج.

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