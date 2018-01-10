اليوم.. وزير الرياضة يلتقي منتخب الجودو بالمركز الأوليمبي

يلتقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب الجودو، اليوم الأربعاء، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث يخوض اللاعبون معسكرًا استعدادًا للبطولة الأفريقية، وكذلك البطولة العربية.



ومن المقرر أن يستمع وزير الشباب والرياضة، إلى اللاعبين ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الاتحاد استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى حثهم على حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.





