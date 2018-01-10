ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. وزير الرياضة يلتقي منتخب الجودو بالمركز الأوليمبي

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:36 ص
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
عمرو الحلوانى
يلتقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب الجودو، اليوم الأربعاء، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث يخوض اللاعبون معسكرًا استعدادًا للبطولة الأفريقية، وكذلك البطولة العربية.

ومن المقرر أن يستمع وزير الشباب والرياضة، إلى اللاعبين ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الاتحاد استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى حثهم على حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.


ترشيحاتنا

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق أشجار بمصر الجديدة

هاني العتال: سأستقيل من مجلس الزمالك في حالة واحدة

أحمد سعد يرفض الاحتفال بمولد الحسين إلا بعد تقاضيه 250 ألف جنيه

شاهد.. رامي رضوان ساخرًا من تمثال رمسيس المشوه: "عنده كساح ولازم يتفجر"

إغلاق طريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الصحراوي بسبب الشبورة

المقاولون يوضح موقفه من ضم باسم علي وعرض الزمالك لشراء محمد فاروق

أحمد حسن لـ إيهاب جلال: «إياك وطابور الطراطير»

المصري: هروب بانسيه لم يؤثر على استعدادنا لـ"السوبر"

الصحف السعودية.. قطر تواجه أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخها.. والحوثيون يتمسكون بالحرب ويرفضون مساعي السلام.. والولايات المتحدة في طريقها لطرد اللاجئين السوريين

تنشيط السياحة: بدء تجهيز 5 أماكن فى مسار العائلة المقدسة .. فيديو

رسميا.. إنبي يصدم الأهلى بشأن صلاح محسن

«الوطنية للطرق»: المتفجرات المستخدمة لتمهيد طريق الجلالة ضعفي قوة قنبلة نووي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«Suzuki‏» تطلق نسخ خاصة من ‏Ignis‏ و‏Vitara‏ في بريطانيا.. صور

عروسان يحتفلان بزفافهما داخل متحف آثار ملوي.. صور

حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري يحتفلون بعرض "عقدة الخواجة".. صور‎

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو
حضري الدجاج بالجمبري بشكل وطعم جديد ومذاق لا يقاوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟