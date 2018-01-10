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تنشيط السياحة: بدء تجهيز 5 أماكن فى مسار العائلة المقدسة .. فيديو

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
مي فهمي
قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن عودة مسار رحلة العائلة المقدسة من جديد داخل مصر خلال العام الجارى، تعتبر اضافة تسويقية كبيرة للسياحة المصرية، متوقعا توافد أكثر من مليار حاج مسيحي في العام الواحد.

وأضاف "الدميري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، أن هيئة تنشيط السياحة بدأت في تجهيز 5 أماكن، 3 في وادي النطرون و 2 في القاهرة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل مع غرف شركات السياحة والفنادق للترويج لهذا المنتج السياحي الهام، متوقعا خلال السنوات القادمة توافد أعداد كبيرة من السياح.

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