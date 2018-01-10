صحف الإمارات.. ميليشيات الحوثى تنهب الصرافات فى صنعاء .. الحكومة التونسية أمام اختبار صعب يهدد استمرارها .. والتفاصيل الكاملة لاستعدادات مباراة السوبر المصرى فى العين

البيان:

مليشيات الحوثى تنهب الصرافات فى صنعاء

الخليج:

مظاهرات الغلاء فى تونس اختبار صعب أمام الحكومة

الوطن:

شيرين تروج لمباراة السوبر المصرى فى العين بعد غد الجمعة



تناولت صحف الامارات الصادرة صباح اليوم – الاربعاء- ملفات عربية ومحلية كثيرة ؛ كان ابرزها ما نشرته صحيفة البيان ؛ والتى ذكرت ان وسائل الاعلام اليمنية كشفت ان مليشيات الحوثي الإيرانية اقتحمت عددا من شركات الصرافة في العاصمة صنعاء واستولت على مبالغ مالية بالقوة، وقامت بإغلاقها.



وأفاد صرافون أن المتمردين اقتحموا مصرف الكريمي و شركة الصيفي وسويد و شركات صرافة اخرى و قاموا بمصادرة مبالغ مالية كبيرة وأغلقوا المحلات.



ونقلت الصحيفة عن مصادر بصنعاء قولها أن الحوثيين يدشنون مرحلة جديدة من نهب أموال شركات الصرافة بحجه التلاعب بسعر الصرف.



أما صحيفة " الخليج " فتناولت الظروف التى تمر بها الحكومة التونسية؛ موضحة ان الحكومة هناك أمام اختبار حقيقي مع توسع الاحتجاجات في الشوارع ضد قانون المالية والإجراءات المرتبطة بالأسعار والضرائب، ما يهدد فعليًا استمرارها.



من جهتها حاولت الحكومة التهوين من وقع الاحتجاجات الليلية، التي اجتاحت عدة مدن ليل الثلاثاء، التي شهدت سقوط قتيل، وإصابة عدد من الأمنيين فضلًا عن عمليات تخريب ونهب لبعض الممتلكات العامة والخاصة ؛ فيما ذكر رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي صعب؛ لكن يجب ألّا نهول الأمور، خاصة في ظل وجود العديد من الشائعات، مشيرًا إلى أن «2018 ستكون آخر سنة صعبة كما ستكون موازنة 2018 آخر موازنة صعبة.



وشدد الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني على ضرورة الوعي بأن البلاد تمر بوضع صعب، داعيًا الأطراف، التي تنتقد قانون المالية، وتحتج ضده إلى تقديم البدائل. وقال الدهماني: لا يوجد بديل غير اتخاذ إجراءات؛ لإنقاذ الاقتصاد ومن الضروري أن تقلص البلاد من عجزها؛ لتحسين الرقم السيادي وجلب الاستثمارات وخلق مواطن الشغل.



وتمثل الاحتجاجات الحالية أول اختبار فعلي لحكومة يوسف الشاهد في الشوارع، لا سيما وأن الاحتجاجات السابقة على امتداد فترة الانتقال السياسي كان لها تأثير مباشر على تركيبة الحكومات السابقة واستمرارها في الحكم؛ ولا تبدو المعارضة على نفس الخطاب مع الحكومة؛ حيث أعلنت عدة أحزاب عن مساندتها للاحتجاجات، كما حثت على الخروج في مسيرات سلمية في كافة أنحاء البلاد؛ بهدف الضغط على الحكومة ودفعها إلى التخلي عن قانون المالية والتراجع عن الزيادات في الأسعار.



وحتى أمس أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 44 شخصًا متورطًا في عمليات النهب والتخريب أثناء الاحتجاجات، وحذرت من أن الدولة ستطبق القوانين بشكل حازم ضد المخالفين، في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار الاحتجاجات الليلية في عدة مناطق في البلاد.



فى ملف اخر ؛ ذكرت صحيفة الوطن ؛ ان اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري تنظم - بعد قليل - مؤتمرا صحفي بتمام الساعة 2 ظهرا بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستعراض اخر التفاصيل والمراحل التنظيمية لمباراة بعد غدًا الجمعة التي ستجمع فريق الاهلي بطل الدوري والكاس والمصري وصيف الكأس في النسخة الثالثة التي تقام على ارض الامارات.



وسيحضر المؤتمر الصحفي سعادة محمد بن هزام الظاهري الامين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري والسيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت، وذلك للحديث عن التحضيرات وجاهزية اللجنة للمباراة التي ستشهد كرنفالا احتفاليا يتضمن فعاليات مصاحبة وحفل غنائي تقدمه نجمة الغناء العربي شيرين عبدالوهاب.



وتابعت ان الوفود اكتملت بوصول وفدي الاتحاد المصري لكرة القدم والاهلي المصري لابوظبي والعين ، كما سيشهد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018 المؤتمرات الصحفية الفنية للفريقين، حيث سيعقد المدير الفني لفريق الاهلي حسام البدري مؤتمره الصحفي وذلك بتمام الساعة 12 ظهرا، ويليه بعد 45 دقيقة المؤتمر الصحفي الثاني لمدرب فريق المصري حسام حسن، وبعد ذلك ستعقد اللجنة المنظمة المؤتمر الفني للفريقين بحضور المنسق العام للمباراة من الاتحاد المصري ومراقب المباراة احمد المصعبي وحكام المباراة المعتمدين من اتحاد الامارات لكرة القدم، لاستعراض كافة الجوانب الفنية والتنظيمية للمباراة.



كما اعتمدت اللجنة المنظمة ستاد هزاع بن زايد مركزا لاستلام التصاريح الاعلامية والتي ستكون عند مدخل الاعلاميين، مما يسهل تغطيتهم الاعلامية للمؤتمرات الصحفية ؛ فيما اكد محمد بن هزام الظاهري الامين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري على اهمية ودور التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية من اجل اخراج المباراة بأفضل صورة، مبينا أن اللجنة المنظمة وبالتنسيق المباشر مع شركة بريزينتيشن سبورت وستاد هزاع بن زايد ولجان العمل تتابع باستمرار كافة الاليات والخطوات المعنية بالنجاح التنظيمي للحدث الذي يقام للمرة الثالثة على ارض الامارات.



وقال بن هزام : إن الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة للقطاع الرياضي، يؤتي ثماره باستمرار وبنجاحات كبيرة ولعل كأس السوبر المصري خير دليل على ان الامارات اصبحت الوجهة الرائدة عالميًا في احتضان اهم واكبر المناسبات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من خبرات تنظيمية كبيرة وبنية تحتية متطورة وشاملة وملاعب باعلى المستويات وفنادق بافضل صورة في العالم، الامر الذي ينعكس ايجابا على ترجمة الخطط التنموية ورفد الدولة بمزيد من الانجازات.



واضاف : تمثل استضافة كأس السوبر المصري في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين والذي يعد من تحفة ملاعب العالم، نجاحًا حقيقيا لخطط ورؤية مجلس ابوظبي الرياضي واهتمامه الكبير والمتواصل باستضافة ابرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز تفاعل مجتمع الامارات بمثل هذه الاحداث المهمة، مؤكدا ان استضافة السوبر المصري للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2017، يمثل مكسب مهم واضافة جديدة نتيجة لقيمته الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.



