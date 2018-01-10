اليوم.. الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لـ"كاتر بيلر"

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، المدير التنفيذي لشركة كاتر بيلر، جيم مبليبي، لبحث تعزيز التعاون المشترك.



ومن المقرر أن يستعرض اللقاء جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومعالجة الاختلالات التي حالت في الماضي دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، إذ تم تبني حزمة إصلاحات وتشريعات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.



وتقوم شركة "كاتر بيلر" بتصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات، وبيع المنتجات المالية والتأمين للعملاء من خلال شبكة من الوكلاء في جميع أنحاء العالم.



كما أنها أكبر منتج في العالم لمعدات الإنشاء والتعدين محركات الديزل والغاز الطبيعي وتوربينات الغاز الصناعية.

