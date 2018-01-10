ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لـ"كاتر بيلر"

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، المدير التنفيذي لشركة كاتر بيلر، جيم مبليبي، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

ومن المقرر أن يستعرض اللقاء جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومعالجة الاختلالات التي حالت في الماضي دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، إذ تم تبني حزمة إصلاحات وتشريعات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطـوير الجانـب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.

وتقوم شركة "كاتر بيلر" بتصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات، وبيع المنتجات المالية والتأمين للعملاء من خلال شبكة من الوكلاء في جميع أنحاء العالم.

كما أنها أكبر منتج في العالم لمعدات الإنشاء والتعدين محركات الديزل والغاز الطبيعي وتوربينات الغاز الصناعية.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

اعرفي هل وزنك مثالي أم لا بطريقة معادلة حساب الوزن المثالي

بالصور.. المقاولون العرب تحصل على جائزة أفضل مشروع عالمي للترميم عبر"كنيسة مار جرجس"

سعر الدولار في البنوك اليوم

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق أشجار بمصر الجديدة

شاهد.. رامي رضوان ساخرًا من تمثال رمسيس المشوه: "عنده كساح ولازم يتفجر"

المصري يكشف عن القيمة المالية لصفقة إسلام عيسى

مسئول قطري رفيع المستوى يزور السودان

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى

السودان يستعين بدولة أوروبية لمراقبة حدوده

وفاة 5 أشخاص في حريق بمنزل بمكة المكرمة .. فيديو وصور

الإسماعيلي: نجهز مفاجآت في انتقالات يناير ومستمرون في المنافسة للنهاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«Suzuki‏» تطلق نسخ خاصة من ‏Ignis‏ و‏Vitara‏ في بريطانيا.. صور

عروسان يحتفلان بزفافهما داخل متحف آثار ملوي.. صور

حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري يحتفلون بعرض "عقدة الخواجة".. صور‎

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو
حضري الدجاج بالجمبري بشكل وطعم جديد ومذاق لا يقاوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟