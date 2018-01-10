بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي والتنمية المحلية ومصر الخير لدعم سيناء

وقع هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف الى توفير فرص عمل وتحقيق طفرة اقتصادية بمحافظة شمال سيناء من خلال دعم المشروعات التنموية الاقتصادية بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها العاملة في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة مشروعات النشاط الزراعي ومنها على سبيل المثال مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وكذا مشروعات النشاط الصناعي مثل مصانع تكرير الملح اضافة الى أية أنشطة اقتصادية أو مناطق جغرافية أخرى يتم اقرارها بما يدعم تنمية المناطق المستهدفة.



وعقب التوقيع صرح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بأن البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المناطق الأولى بالرعاية ، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض التنموية والاقتصادية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على التراخيص ، وذلك بغرض إقامة مجمعات حضارية من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة , وتذليل ما يقابلها من عقبات لمزاولة أنشطتها.



واوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي أن البروتوكول يؤكد على دور البنك الاهلي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الانشطة الاقتصادية بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها بمحافظة شمال سيناء, وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط المبادرة، أو أي من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك ,حيث بلغت محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 40 مليار جم لعدد 59 ألف عميل ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال السنوات القادمة.



كما أضاف الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن مؤسسة مصر الخير والشركات التابعة تسعي بشكل مستمر للعمل على رفع مستوى الحالة المعيشية لأفراد المجتمع المصري تحت شعار " تنمية الإنسان مهمتنا الاساسية " من خلال إيجاد فرص عمل دائمة لهم عن طريق المساعدة في إنشاء مشروعات اقتصادية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي, مع التركيز على استدامة تنفيذ تلك المشروعات.



ومن جانبه صرح هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي المصري بأن بروتوكول التعاون يعد انعكاسا لاهتمام البنك الاهلي المصري بتنمية محافظة شمال سيناء بشكل خاص وذلك من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية للبنك وكذا توفير التمويل اللازم لإقامة مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي في إطار منظومة عمل متكاملة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والشركات التابعة لها والتي تتولى توفير كافة سبل الدعم الفني وكذا تسويق منتجات تلك المشروعات بما ينعكس ايجابيا على تنمية مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها واحداث نوع من الرواج الاقتصادي لتحويلها الى منطقة جاذبة لفرص العمل بتلك المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.



