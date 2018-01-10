اتحاد الطائرة يجتمع مع المنتخب الأول لبحث قضايا اللعبة..اليوم

يقيم مجلس إدارة اتحاد الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم جلسة مع المنتخب الأول ومنتخب الصف الثانى، ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد للوقوف على خطة الإعداد للفترة المقبلة.



يأتى قرار اتحاد الطائرة بعقد جلسات مع المنتخبات المختلفة من أجل وضع تصور قوى بحضور اللاعبين والأجهزة الفنية لملامح تطوير الكرة الطائرة المصرية للتقدم عالميًا خلال المرحلة المقبلة.



يذكر أن مجلس الطائرة كان من المقرر أن يعقد جلسة اليوم لمناقشة عدد من الأمور المهمة ولكن تم تأجيلها للأسبوع المقبل.



