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فن

كيفانج تاتليتوغ يشارك في الجزء الثاني من فيلم "الأعمال المنظمة"

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قرر المخرج والمؤلف يلماز اردوغان بدء الاستعداد لتصوير الجزء الثاني من الفيلم التركي "الاعمال المنظمة" قريبا، حيث اتفق مع كل من النجوم: جيم يلماز، اتا ديميرار، شهان جوكبكار، ديميت اكباغ، وكيفانج تاتليتوغ على المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، الذي يبدأ تصويره شهر ابريل، ويعرض يوم ٤ يناير عام ٢٠١٩.


يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نسب مشاهدة عالية قدرت بـ 2 مليون و٦٠٠ الف مشاهد في السينمات التركية وقت عرضه سنة ٢٠٠٥.

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