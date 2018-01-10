كيفانج تاتليتوغ يشارك في الجزء الثاني من فيلم "الأعمال المنظمة"

قرر المخرج والمؤلف يلماز اردوغان بدء الاستعداد لتصوير الجزء الثاني من الفيلم التركي "الاعمال المنظمة" قريبا، حيث اتفق مع كل من النجوم: جيم يلماز، اتا ديميرار، شهان جوكبكار، ديميت اكباغ، وكيفانج تاتليتوغ على المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، الذي يبدأ تصويره شهر ابريل، ويعرض يوم ٤ يناير عام ٢٠١٩.





يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نسب مشاهدة عالية قدرت بـ 2 مليون و٦٠٠ الف مشاهد في السينمات التركية وقت عرضه سنة ٢٠٠٥.

