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منوعات

عجوز فى الـ80 من عمره يسطو على بنك فى سويسرا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
محمد علي
يبدو أن داء السرقة لدى البعض لا يتوقف عند سن، حيث أقدم عجوز على السرقة وهو في سن الثمانين من العمر، دون أن يتورع عن ذلك بسبب سنه.

وقالت شبكة سكاي نيوز إن الشرطة السويسرية، كشفت عما قام به العجوز الثمانيني بمحاولته السطو على بنك، لكنها تمكنت من إلقاء القبض عليه بالقرب من مدينة لوسرن.

وقال الادعاء في مقاطعة لوسرن، إن الرجل الذى اعتقل اعترف بجريمة السرقة في ميجان في ديسمبر الماضي.

وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعا أسود، ويمسك حقيبة بلاستيكية زرقاء بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيرا على الأقدام.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه وفقا لقوانين الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

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