مستشار المفتي يوضح حكم الدعاء لشخص بـ"الإطالة في العمر" .. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الدعاء قد يغير القضاء والقدر، أما القضاء المبرم كالموت والأعمار لا يمكن تغييرها، فلا يمكن الدعاء بقول " يارب ماتموت " فموت الشخص محدد له موعد عند الله تعالى.



وأضاف عاشور خلال اجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" ردا على سؤال شخص يسأل " هل الدعاء يمنع القضاء والقدر"؟ ، قائلا: نعم ولكن يجوز ان تدعو لشخص ان يطيل الله في عمره أو يبارك الله في عمره فهذه دعوة جائزة ومعناها أن يجعلك الله تعمل أعمال الخير كلها في وقت قصير أو على مدار مدة عمرك.