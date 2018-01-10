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أخبار البلد

ضبط خليجي حاول تهريب طائرة تجسس لدى وصوله من أمريكا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأربعاء، راكبا خليجيا حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية استخدامها فى عمليات التجسس داخل حقيبته لدى وصوله من الولايات المتحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب.

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك اشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب الخليجى " م . س " حيث كان فى حالة ارتباك وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها وبالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003م وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 والتعليمات الأمنية وتم احتجاز الطائرة من الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع عرضه على الجهات الأمنية.

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