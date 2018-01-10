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برلمان

تعرف على صلاح حسب الله .. «لسان البرلمان الرسمي»

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
سارة يسن
أعلن الدكتور علي عبد العال، تعيين الدكتور صلاح حسب الله متحدثا رسميا باسم البرلمان ، وذلك للرد على الانتقادات التي توجه للمجلس.

ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان ..

- هو أول متحدث للبرلمان في تاريخ الحياة البرلمانية بمصر

- حصل الدكتور صلاح حسب الله على دكتوراة الإدارة الرياضية من جامعة حلوان، وهو حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا "سياسة دولية" قبل ترشحه في انتخابات 2015.

- انخرط حسب الله قبل السياسة في النشاط الرياضي حيث شغل منصب مدير نادي الصيد ، وبدأ اهتمامه يظهر بالعمل السياسي بعد 25 يناير.

- الدكتور صلاح حسب الله، على رأس الشخصيات السياسية التي تنقّلت بين أكثر من حزب، حيث خاض انتخابات مجلس الشعب 2005 عن حزب الغد، وفي أعقاب ثورة 25 يناير، أسس حزب المواطن المصري، ثم انضم لحزب المؤتمر كمتحدث رسمي؛ وأصبح نائب رئيسه قبل أن يتركه ليكون رئيسا لحزب الحرية.

- كان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية التى شكلت لوضع دستور 2012 قبل أن ينسحب منها اعتراضًا على سيطرة تنظيم الإخوان على كتابة الدستور وعدم الاستماع لمطالب المعارضة.

- ترشح فى الانتخابات الأخيرة عن الدائرة الخامسة قسم شرطة أول شبرا الخيمة والتى تتبع محافظة القليوبية ليشغل مقعد القيادي الإخواني السابق محمد البلتاجي.

- وكيل لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الاول ، وحاليا هو عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، كما يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر ، كما يشغل منصب وكيل لجنة القيم بمجلس النواب.

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