ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

"هآرتس": شركة إسرائيلية خاصة لمحاربة BDS

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، رصدت مئات ملايين الشواكل، لشركة خارجية خاصة شكلتها حديثًا باسم "كلاع شلومو" بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، وبدافع مكافحة "حملة نزع الشرعية عن إسرائيل" وفي مواجهة للنشاط الدولي لحركة المقاطعة BDS.

وقررت الحكومة قبل نحو أسبوعين تحويل مبلغ يقدر بنحو 128 مليون شيكل، بالإضافة إلى مبلغ 128 مليون شيكل أخرى تقدم كمنح خاصة وتبرعات من مختلف أنحاء العالم، علمًا بأن الشركة الجديدة غير خاضعة لقانون حرية المعلومات، وفقا لسياسة الوزارة المتعلقة بالتعاملات السرية، بحيث ترفض تقديم أي معلومات مفصلة عن طبيعة نشاطها.

ونشرت صحيفة "هآرتس"، قائمة باسم القائمين على الشركة والمساهمين فيها، وكان معظمهم من أصحاب الخلفيات الاستخباراتية والأمنية، منهم المدير العام السابق لوزارة الشؤون الإستراتيجية، يوسي كوبرفاسر؛ السفير السابق لإسرائيل للأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دوري غولد؛ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور؛ رجل الأعمال ميشا أفني؛ رئيس معهد دراسات الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين؛ المستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية، ميري أيزن؛ الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور.

ترشيحاتنا

إغلاق طريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الصحراوي بسبب الشبورة

الإمارات تكشف تفاصيل اللمسات الأخيرة لمباراة السوبر المصرى

الإسماعيلي: نجهز مفاجآت في انتقالات يناير ومستمرون في المنافسة للنهاية

أحمد سعد يرفض الاحتفال بمولد الحسين إلا بعد تقاضيه 250 ألف جنيه

"بلومبرج": انخفاض التضخم في مصر سببه نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة

شاهد.. رائد فضاء ينمو مثل النباتات بعد مغادرته الأرض

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

«الخليج» الإماراتية: تظاهرات تونس اختبار صعب أمام الحكومة

تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"

هاني العتال: سأستقيل من مجلس الزمالك في حالة واحدة

ترتيب الدورى المصرى .. تعرف على جدول المسابقة عقب انتهاء الدور الأول

تعرف على صلاح حسب الله .. «لسان البرلمان الرسمي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«Suzuki‏» تطلق نسخ خاصة من ‏Ignis‏ و‏Vitara‏ في بريطانيا.. صور

عروسان يحتفلان بزفافهما داخل متحف آثار ملوي.. صور

حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري يحتفلون بعرض "عقدة الخواجة".. صور‎

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو
حضري الدجاج بالجمبري بشكل وطعم جديد ومذاق لا يقاوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟