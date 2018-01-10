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رياضة

رسميا.. إنبي يصدم الأهلى بشأن صلاح محسن

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
رفض مسئولو نادى إنبى رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبلغ مسئولو النادى البترولى اللاعب رسميا ببقائه مع الفريق وعدم النية في بيعه خلال الوقت الحالى نظرا للحاجة الفنية الكبيرة لتواجده داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان صلاح محسن تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية فى ظل المستوى المتميز الذى ظهر عليه ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه نتيجة القدرات والإمكانيات الهجومية الرائعة التى يمتلكها وكان أبرز هذه العروض الأهلى والزمالك بجانب عرضين رسميين من إحدى الدوريات الأوروبية .

وحصل اللاعب على وعد من إدارة البترولى برحيله فى الصيف المقبل.

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