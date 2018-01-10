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برلمان

لليوم الثاني ..نواب يوقعون على استمارات تزكية السيسي رئيسًا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
واصل النواب لليوم الثاني على التوالي توقيع استمارات تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى مارس.
و قام النائب خالد عبد العزيز نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة دار السلام،عضو المكتب السياسي للحزب، بالتوقيع على تزكية الرئيس السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد "عبد العزيز" أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب لانطلاق المرحلة الأولى لحملة دعم الحزب للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا دعم الحزب للرئيس السيسي لايمان كامل بانه رجل المرحلة ولما قدمه من انجازات خلال الفترة الرئاسية الاولي.
كان قد وقع أمس على استمارات التزكية   464 من أصل 593 نائباً من مختلف التوجهات السياسية.

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