ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سلطنة عمان تدعم أنظمتها الدفاعية بتحديث طائراتها

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:57 ص
ارشيفية
ارشيفية
اميرة سالم
أكدت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أبلغت الكونجرس الأمريكي بإمكانية بيع مجموعة التحديثات لأسطول سلطنة عمان من طائرات لوكهيد مارتن إف 16 فالكون المقاتلة، في صفقة بلغت 63 مليون دولار لتحديث الطائرات الـ23 التي تملكها السلطنة من هذا النوع.

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية فإن حزمة التحديث سيشمل الأنظمة الفرعية للتوصيف التشغيلي لـ"إف 16" وتحديث التعرف على الأعداء والأصدقاء، ومعدات الاتصالات الآمنة لعمليات الطراز الخامس، التي سوف تساعد العمانيين على العمل بشكل أفضل مع القوات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة بيان وزارة الخارجية الذى جاء فيه : إن هذه الصفقة المقترحة من البنود والخدمات سوف تمكن الطائرات العمانية الـ23 الحالية التي تستخدم حاليًا الطراز الرابع من التعرف على الأصدقاء والأعداء، لتصبح قادرة على التشغيل المتبادل على طرازي 4/5؛ على ان يسمح الطراز الخامس بالتعرف على الصديق والعدو للقوات المحمولة جوًا، والقوات المسلحة المحمولة أرضًا، للولايات المتحدة وحلفائها، بالاضطلاع بعمليات جوية إضافية. وستتيح هذه التحديثات المطلوبة لدعم الطراز الخامس تحسينًا إضافيًا للنظم الفرعية الأخرى، المرتبطة بطائرات “إف- 16.

ومن بين المعدات المقترحة للبيع حسب المجلة 29 وحدة تشفير -توقيت- من طراز KIV-78، وتسعة وعشرون جهاز تشفير لموجات الراديو من طراز KY-100M، وتسعة وعشرون وحدة نظام مشترك للإرسال والاستقبال من طراز AN/APX-126، وتحديثات سرية وغير سرية متعلقة بأرقام تعريف برامج حاسوبية، وتحديثات الملف التشغيلي للطلعات الجوية للمقاتلات الخاصة بنظم الطراز الخامس، من التعرف على الأصدقاء والأعداء، وتحديث تخطيط المهام المشتركة، وبرمجيات القنص المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة الدفاع الأمريكية مجموعة من معدات الدعم وقطع الغيار الاحتياطية والسجلات.

أضافت إن دفعة طائرات إف 16 سي/دي من الفئة بلوك 50 الأكثر تطورًا، المشتراة لأول مرة في عام 2010 تشكل عصب سلاح الجو السلطاني العُماني ؛ موضحة ان سلطنة عمان مثلها مثل العديد من القوات الجوية العربية في المنطقة، تملك قوات مجهزة على نحو جيد نسبيا ؛ ومع ذلك فإن القوات العسكرية العمانية تتضاءل بالمقارنة مع القوات السعودية والإماراتية المجهزة بسخاء، التي غالبًا ما تشتري معدات أمريكية وأوروبية على أحدث مستوى، لا تُستخدم حتى في بلدانها الأصلية.

وأكدت " ناشيونال انترست "أنه لمضاهاة هذا التفوق العسكري لجيرانها، من المتوقع أن تتلقى القوات العمانية حوالي 12 طائرة مقاتلة حديثة، من طراز يوروفايتر تايفون، و8 طائرات تدريب متقدمة من طراز BAE Hawk ؛ مشيرة الى أن أول دفعة من مقاتلات التايفون، سلمت في يونيو 2017، وليس من الواضح متى سيتم الانتهاء من تسليم باقي الصفقة.

واختتمت تقريرها ان سلطنة عمان التي تقع بجوار اليمن والمملكة السعودية، تواجه وضع أمني صعب بشكل متزايد ومع ذلك، فليس من الواضح حجم ميزانية الدفاع التي قد تتحملها عمان، في حين ارتفعت أسعار النفط في الأشهر الستة الماضية إلى 67 دولارًا للبرميل، وهذه الأسعار بعيدة كل البعد عن أسعار عام 2014

ترشيحاتنا

"التموين" تكشف تفاصيل نظام استخراج البطاقات باستخدام المحمول..فيديو

السودان يستعين بدولة أوروبية لمراقبة حدوده

مجلس المقاصة يسابق الزمن للتعاقد مع بديل الشحات

بالصور.. المقاولون العرب تحصل على جائزة أفضل مشروع عالمي للترميم عبر"كنيسة مار جرجس"

اعرفي هل وزنك مثالي أم لا بطريقة معادلة حساب الوزن المثالي

المصري: هروب بانسيه لم يؤثر على استعدادنا لـ"السوبر"

العتال يكشف سبب غيابه عن التواجد في الزمالك

لاعب الإسماعيلي: جميع مباريات الدور الثاني صعبة ونسعى للتتويج بالبطولة.. فيديو

شاهد .. إبراهيم فايق يفتح النار على مرتضى منصور

آرسنال يرسل للمقاولون 200 ألف جنيه إسترليني من قيمة رعاية النني

إيمان البحر درويش "الأكثر بحثا" على "جوجل" بسبب "صورة المرض"

الإمارات تكشف تفاصيل اللمسات الأخيرة لمباراة السوبر المصرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«Suzuki‏» تطلق نسخ خاصة من ‏Ignis‏ و‏Vitara‏ في بريطانيا.. صور

عروسان يحتفلان بزفافهما داخل متحف آثار ملوي.. صور

حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري يحتفلون بعرض "عقدة الخواجة".. صور‎

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو
حضري الدجاج بالجمبري بشكل وطعم جديد ومذاق لا يقاوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟