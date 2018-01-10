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حوادث

تحرير 25 مخالفة تموينية في الأقصر

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
شمس يونس
شنت إدارة تموين مركز ومدينة أسنا عدد من الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية لتشديد الرقابه علي الأسواق وضبط المخالفين للقرارات التموينية

واسفرت الحملات عن تحرير عدد 25محضر ومخالفة تموينية تضمنت عدد 3 محاضر للتصرف فى السلع تموينية وبيعها بطرق غير مشروعة ، و محضر ضبط عدد 15طن سكر تموين ، ومحضر ضبط لكمية 3طن دقيق مخابز ، وعدد 10 محاضرعدم الاعلان عن الأسعار ، ومحضران لسلع منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر تجميع عدد 1 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو قبل بيعها بالسوق السوداء ، وعدد 2 محضر لمزاولة النشاط بدون تراخيص ، و عدد 4 محاضر لتجميع بنزين ، ومحضر غلق لأحد المخابز لمخالفته اللوائح والقوانين.

وجاء ذلك فى اطار مجهودات مديرية التموين بمحافظة الأقصر لتشديد الرقابة على الاسواق وضبط المخالفين للوائح والقوانين من التجار ولضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

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