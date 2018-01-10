نائب: ترشح "السيسي" مطلب شعبي لاستكمال المشروعات القومية

وقع النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على نموذج استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن ترشح الرئيس السيسي لفترة مطلب شعبي لاستكمال المشروعات القومية.



وأضاف الحصي، فى تصريحات اليوم للمحررين البرلمانيين، أن الانتخابات المقبلة تمثل ضرورة وطينة نظرا لحجم التحديات والمخاطر التى تتعرض لها مصر، واستهدافها من جميع النواحي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لذلك وجود السيسى لفترة ثانية ضرورة لاستكمال ما تم والعبور بمصر لبر الأمان.



ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المترشح على الأقل 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.