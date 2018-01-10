ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: ترشح "السيسي" مطلب شعبي لاستكمال المشروعات القومية

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
فريدة على وماجدة بدوي و محمود إبراهيم
وقع النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على نموذج استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن ترشح الرئيس السيسي لفترة مطلب شعبي لاستكمال المشروعات القومية.

وأضاف الحصي، فى تصريحات اليوم للمحررين البرلمانيين، أن الانتخابات المقبلة تمثل ضرورة وطينة نظرا لحجم التحديات والمخاطر التى تتعرض لها مصر، واستهدافها من جميع النواحي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لذلك وجود السيسى لفترة ثانية ضرورة لاستكمال ما تم والعبور بمصر لبر الأمان.

ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المترشح على الأقل 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ترشيحاتنا

النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات المميزة والمكيفة من 20 إلى 40 %

عمرو أديب يكشف فبركة «شريط جنسي» ضد أحمد شفيق

مسئول قطري رفيع المستوى يزور السودان

أحمد سعد يرفض الاحتفال بمولد الحسين إلا بعد تقاضيه 250 ألف جنيه

شاهد.. رائد فضاء ينمو مثل النباتات بعد مغادرته الأرض

علاء الشبلي: نيبوشا تجاهلني بشكل كبير

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق أشجار بمصر الجديدة

بالصور.. المقاولون العرب تحصل على جائزة أفضل مشروع عالمي للترميم عبر"كنيسة مار جرجس"

اكتشفي أقوى دايت لحرق الدهون وفقد الوزن بالكمون

إيمان البحر درويش "الأكثر بحثا" على "جوجل" بسبب "صورة المرض"

متحدث البرلمان: اختياري ليس لتكميم أصوات النواب .. فيديو

وفاة 5 أشخاص في حريق بمنزل بمكة المكرمة .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«Suzuki‏» تطلق نسخ خاصة من ‏Ignis‏ و‏Vitara‏ في بريطانيا.. صور

عروسان يحتفلان بزفافهما داخل متحف آثار ملوي.. صور

حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري يحتفلون بعرض "عقدة الخواجة".. صور‎

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تخلصي من التعب والإرهاق بـ"أطعمة الحديد"
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. فيديو
حضري الدجاج بالجمبري بشكل وطعم جديد ومذاق لا يقاوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟