ثقافة المنوفية تحتفل بأعياد الميلاد المجيد

نظم قصر ثقافة شبين الكوم التابع لثقافة المنوفية احتفالية تحت عنوان "قوتنا في وحدتنا" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبيت العائلة المصرية بالمنوفية بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بحضور مدير عام ثقافة المنوفية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة الاوقاف وأمين بيت العائلة المصرية وأمين عام مساعد بيت العائلة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأوضح وكيل وزارة الاوقاف أننا نبعث رسالة الى العالم أجمع من أرض المنوفية أن مصر بلد واحد ووطن واحد لا يفرقنا أحد وأننا سنظل على العهد أوفياء خلف قيادتنا الرشيدة للحفاظ على مقومات بلادنا، مشيرا الى أن القرآن الكريم تحدث عن عيسى عليه السلام ومعجزاته.





وتحدث عن السيدة مريم العذراء مستشهدا ببعض آيات القرآن الكريم وتكريمهما فيه متمنيا عودة تلك الايام على المصريين جميعا بالخير واليمن والبركات وأن نظل كما عهدنا من قديم الزمان أمة واحدة وبيت واحد وأن تصبح مصر أفضل بلاد العالم.





وأكدت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أنها تشارك في هذا الاحتفال كمصرية محبة لهذا الوطن وشعبه، وأن هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر مشيرة إلى أن مصر ستظل رمزا للأمن بوحدة جميع طوائف الشعب.





وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالتعاون مع الكنيسة والأزهر ودار الإفتاء لتنفيذ أنشطة متميزة فى الفترة الحالية وذلك استكمالًا للتعاون الذي اثمر بالعديد من الانشطة التي شهدها الاشهر السابقة .





وتضمن الحفل إفتتاح معرض فنون تشكيلية تحت عنوان "وحى المسيح " للفنانة منى ميلاد، أعقبه فقرة شعر وموسيقى لمجموعة من شعراء نادي الادب بقصر ثقافة شبين الكوم وفناني فرقة المنوفية للموسيقى العربية.



