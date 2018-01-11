تعرف على إيرادات أفلام نصف العام في أول أسبوع عرض.. «طلق صناعي» يتصدّر شباك التذاكر.. و«كارت ميموري» في ذيل القائمة

حورية فرغلى وماجد الكدواني يتخطيان 2 مليون جنيه بـ «طلق صناعي»

حسن الرداد وهنا الزاهد فى المركز الثانى بـ «عقدة الخواجة»

طلعت زكريا ينافس على الإيرادات بـ «حليمو أسطورة الشاطئ»





يتنافس عدد من الأفلام فى دور العرض حاليًا على إيرادات موسم منتصف العام، وأكد محمود الدفراوى، مدير إحدى شركات توزيع الأفلام، أن إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا متوسطة، وهي كالتالي:





طلق صناعى:

يواصل فيلم «طلق صناعي» تصدره إيرادات هذا الموسم، إذ حقق في أول أسبوع من عرضه فى السينمات، مبلغ قدره 2 مليون و110 آلاف و866 جنيهًا.





«طلق صناعي» بطولة النجمة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ويشارك فى العمل نخبة من الفنانين والنجوم من بينهم بيومى فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مى كساب، وإخراج خالد دياب.





عقدة الخواجة:

حقق فيلم "عقدة الخواجة"، إيرادات بلغت مليوناً و44 ألفًا و105 جنيهات فى أول أسبوع من عرضه.





الفيلم بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري وتأليف هشام ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمى.





تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ويتم توريطه فى أكثر من أزمة.





حليمو أسطورة الشواطىء:

استطاع فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" أن يحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 916 ألفًا و7 جنيهات، بعد أسبوعين من عرضه بدور السينما.





الفيلم كوميدى لايت، تدور أحداثه حول شخصية "حليمو" الذى يعمل منقذًا بالشاطئ، وهو فى نفس الوقت لا يجيد السباحة.





فيلم "حليمو" موجه لكل الأسرة، والفيلم بطولة الفنان طلعت زكريا وريم البارودى ودينا وبيومى فؤاد ونرمين ماهر، وإخراج محمد سعيد.





فوتوكوبى:

حقق فيلم "فوتوكوبي"، إيرادات وصلت إلى 758 ألفًا و249 جنيهًا بعد عرضه بـ3 أسابيع.





تدور أحداث الفيلم حول محمود، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيًا حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغيرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها.





الفيلم من بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف.





عمارة رشدى:

فيلم "عمارة رشدي"، حقق بعد عرض 4 أسابيع فى دور السينما 193 ألفا و932 جنيها.





الفيلم من بطولة نيرمين ماهر، ومدحت تيخة، وحسن عيد، وإنجى خطاب، وينتمي لأعمال الرعب لكن فى إطار كوميدى، وهو قصة الفنان محمد الأحمدى فى أول تجربة كتابية له وسيناريو وحوار وائل يوسف وإخراج حسن السيد.





وتدور أحداث الفيلم حول "عمارة رشدى" الشهيرة بمدينة الإسكندرية، التى يدور حولها الكثير من الجدل عن وجود عفاريت بها.





كارت ميمورى:

أما فيلم "كارت ميمورى"، فاستطاع أن يحقق 182 ألفا و976 جنيها بعد عرض 5 أسابيع.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل تم تسجيلها على كارت ميمورى.



