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"نظام المراحل" الباب الخلفي لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. بدء التطبيق في يوليو للعمل على تحسين الخدمة.. ونقابة العاملين: الدولة لا تسعى إلى الربح

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:50 م
صدى البلد
حنان توفيق
  • مترو الأنفاق: بدء تطبيق زيادة التذكرة في يوليو.. وسعرها الفعلي 25 جنيهًا
  • خبير نقل: تنظيم تسعيرة المترو أفضل الحلول لتحسين الخدمة
  • نقابة العاملين بالمترو: الدولة لا تسعى إلى الربح بزيادة تذاكر المترو

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، خصوصا مع تردد العديد من التصريحات التي تصب في هذا الاتجاه من جانب المسئولين، والتي كان آخرها إعلان الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، عن تعرض مرفق السكة الحديد لخسائر فادحة، موضحًا أن المصروفات السنوية للسكة الحديد بلغت 5.5 مليار جنيه، فى حين أن الإيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه، أى أن هناك خسائر تقدر بـ 2.2 مليار جنيه سنويًا، بإجمالى ديون 40 مليار جنيه .

وقال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم مترو الانفاق إن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار التذاكر سيكون في شهر يوليو المقبل، على أن تكون بنظام المراحل بحسب ما ذكره وزير النقل الدكتور هشام عرفات، موضحا أن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين كحد أدنى و5 جنيهات كحد أقصى بحسب عدد المحطات.

وأضاف عبد الهادى فى تصريحات لـ"صدى البلد " أن الحكومة تدعم مترو الانفاق بشكل كبير وأن سعر التكلفة الفعلية لتذكرة مترو الانفاق يتراوح ما بين 15 الى 25 جنيها لتغطية تكاليف الصيانة والانشاءات وشركات الأمن والنظافة والحراسة، لافتًا إلى أن الزيادة الجديدة هدفها الحفاظ على المترو من الانهيار.

وأكد أن مرتبات العاملين بمترو الانفاق عادية وغير مبالغ فيها مثلها مثل أي شركة حكومية، موضحًا أن مرتبات العاملين فى قطاع الكهرباء والبترول والبنوك وشركات مصر للطيران والسكة الحديد اكبر من العاملين فى هيئة مترو الأنفاق.

وأشار عبدالهادي إلى أن تطبيق زيادة سعر تذاكر المترو وفقا لنظام الشرائح والمحطات من أفضل الطرق لتحقيق الاتزان فى الاسعار للتنقل بالمترو، منوهًا بأن الحكومة تدرس الان قرار الزيادة وفق مقترحات وزارة النقل وإعداد قوائم جديدة لذلك.

ومن جانبه قال حسام النبوى نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمترو، إن الزيادة الجديدة في تذاكر مترو الأنفاق والتى تدرسها الحكومة حاليًا عن طريق تطبيق نظام المراحل سيضر العاملين فى التذاكر، لأن أغلبية المواطنين لا يعلمون عدد المحطات التي يستقلونها وهو ما يهدد بتطبيق جزاءات على العاملين فى حالة وقوع أي خطأ.

وأشار النبوى فى تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة تذاكر المترو ستساعد الدولة في توفير التمويل اللازم لتحسين وصيانة الخدمة، مؤكدا أن الدولة تتكفل بدعم مترو الانفاق بنسبة 90% بينما تسعى حاليا إلى أن يتحمل مترو الانفاق أعباء نفسه على الأقل وليس تحقيق الربح.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد العشماوى خبير النقل، أن زيادة اسعار تذاكر المترو من افضل الحلول المقدمة لتطوير وصيانة وتحسين خدمات المترو، خاصة أن هناك خطوطا تحتاج إلى صيانة بمبالغ كبيرة .

وأشار العشماوى فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الدولة تدعم مترو الانفاق بشكل كبير، ونظرًا لقصور ميزانية التطوير فإن الدولة تلجأ لزيادة الاسعار نسبيًا لتحسين الخدمة.

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