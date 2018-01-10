محمد أنور السادات: مؤتمر صحفي لإعلان الموقف من الترشح للرئاسة الاثنين المقبل.. فيديو

أكد محمد أنور السادات، أنه لم يحسم قراره في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حتى تلك اللحظة، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الاثنين القادم لإعلان الموقف من الترشح في تلك الانتخابات من عدمه.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحملة الانتخابية المؤيدة لترشحه لرئاسة الجمهورية تمارس مهامها على مستوى الجمهورية وتواصل اجتماعاتها مع المندوبين في المحافظات لتقييم الموقف وإعلان الموقف النهائي الاثنين القادم، مضيفا، أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب لاستضافة 3 من أفراد حملته لعرض برنامجه الانتخابي على أعضاء مجلس النواب وشرح برنامجه الانتخابي، لافتا إلى وجود ما يقرب من 120 نائب داخل مجلس النواب لم يتخذوا قرارا بتأييد أي مرشح في تلك الانتخابات.



وأشار إلى أنه توصل خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لعرض موقفه من الترشح في تلك الانتخابات وعرض برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أنه حتى تلك اللحظة لم يتم إطلاق الإشارة للمندوبين في جميع المحافظات لجمع التوكيلات ويقتصر دور المندوبين على مراقبة الموقف العام وقراءته بصورة جيدة.



وأوضح أنه يجب على الدولة إتاحة الفرصة لأي شخص يتقدم لتلك الانتخابات من خلال توفير مناخ كبير من الحرية وعدم عرقلة عمل لجانهم الانتخابية وحملاتهم الدعائية.

