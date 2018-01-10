إيمان البحر درويش: حالتي الصحية تحسنت وسأعود لنشاطي الفني قريبا

أكد الفنان إيمان البحر درويش أن حالته الصحية تحسنت حاليا بشكل كبير للغاية، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة .



وقال إيمان البحر درويش، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط حالتي الصحية أفضل حاليا ، وخلال الوقت الحالي أقوم بعمل علاج طبيعي، وأنا في مراحله النهائية، وأشكر كل من وقف بجواري وساندني خلال الوعكة الصحية التي مررت بها.



وأضاف أنه تلقى العلاج على نفقته الشخصية في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، مشيرا إلى إنه بعد أن يتعافى تماما سيعود لنشاطه الفني ولأعماله وحفلاته التي يحرص على التواجد فيها مع جمهوره .