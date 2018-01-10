ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

5 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج.. فيديو

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:50 م
صدى البلد
آية التيجي
قالت خبيرة التجميل والصحة العلاجية اللبنانية "روز عربجي"، أن الميك اب الموفق يبدأ من البشرة الجيدة، وهناك بعض نصائح يجب اتباعها عند وضع المكياج، وذلك للظهور بمظهر اكثر جاذبية، وتشمل:

١- الابتعاد عن سماكة الفاونديشن قدر الإمكان.
٢- معالجة حب الشباب، لتجنب حدوث الندبات.
٣- بالنسبة للبشرة العادية فغسل البشرة قبل النوم من الميك اب، وتنظيف البشرة من اربع إلى خمس مرات يوميا.
٤- استخدام مية الورد للترطيب.
٥- تقسير البشرة كل ١٥ يوم، باستخدام الارز المطحون.

ونوهت خبيرة التجميل أن لا ضير من استخدام الماسكات التي تحتوي على مكونات طبيعية، ولكن يجب الحذر قبلها وتجربتها على اليد لمعرفة ما اذا كانت يمكن أن تسبب في حساسية للبشرة ام لا، وذلك بحسب طبيعة كل بشرة.

واضافت "عربجي" ان الثقة المتبادلة بين الفنانة والميك اب ارتيست الخاص بها أمر مهم جدا، لاظهارها بشكل افضل، حيث يجب ان يتدخل خبير التجميل في اختيار الفستان، والمجوهرات، وقصة الشعر، والمكياج.

ترشيحاتنا

لواء سابق: أمريكا تريد تحجيم مصرعسكريًا وقطر تمول الإرهابيين وتركيا هى الممر الآمن

شاهد.. الجمهور يكشف عن سبب أزمات الزمالك ومصير إيهاب جلال

لهذا السبب طلب نجل نشوى مصطفى أن تنفصل عن زوجها.. فيديو

وزير المالية يكشف كواليس تصريح الرئيس لوزير النقل "الجارحي مش هيديك فلوس".. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وزير الخارجية السوداني يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر

مفيد فوزي: الناس لو جعانة مش هتنزل للتصويت في انتخابات الرئاسة.. فيديو

شهود عيان: ملثمون أطلقوا النار على فندق بالدقي بسبب فاتورة الحساب.. صور

إحالة مدير «السوشيال ميديا» بالأهلي للتحقيق

شاهد.. «النقل» تكشف عن آخر تطورات رفع أسعار تذاكر القطارات والمترو

«الخارجية»: مصر تشرف على حفر 100 بئر وإنشاء أكبر جسر في تنزانيا

محمد فاروق يكشف حقيقة خلافاته مع وائل جمعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور

زينة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة ..صور

إيوان يحتفل بألبومه الجديد "يا 100 نورت".. صور

شاهد.. مي كساب تحتفل بأول عيد ميلاد لابنتها فريدة

محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر سيتى.. صور

فيديو

مفيد فوزي: حقوق الإنسان أكذوبة كبرى ..فيديو
تامر شلتوت: أجسد دور متطرف في المسلسل الروسي «على حافة الهاوية»
عمرو أديب: «أنا عارف إن وزير السياحة مش بيقبلني».. فيديو
مفيد فوزي: الناس لو جعانة مش هتنزل للتصويت في انتخابات الرئاسة.. فيديو
التموين: تقديم كل من تلاعب بالبطاقات التموينية للمحاسبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟