5 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج.. فيديو

قالت خبيرة التجميل والصحة العلاجية اللبنانية "روز عربجي"، أن الميك اب الموفق يبدأ من البشرة الجيدة، وهناك بعض نصائح يجب اتباعها عند وضع المكياج، وذلك للظهور بمظهر اكثر جاذبية، وتشمل:



١- الابتعاد عن سماكة الفاونديشن قدر الإمكان.

٢- معالجة حب الشباب، لتجنب حدوث الندبات.

٣- بالنسبة للبشرة العادية فغسل البشرة قبل النوم من الميك اب، وتنظيف البشرة من اربع إلى خمس مرات يوميا.

٤- استخدام مية الورد للترطيب.

٥- تقسير البشرة كل ١٥ يوم، باستخدام الارز المطحون.



ونوهت خبيرة التجميل أن لا ضير من استخدام الماسكات التي تحتوي على مكونات طبيعية، ولكن يجب الحذر قبلها وتجربتها على اليد لمعرفة ما اذا كانت يمكن أن تسبب في حساسية للبشرة ام لا، وذلك بحسب طبيعة كل بشرة.



واضافت "عربجي" ان الثقة المتبادلة بين الفنانة والميك اب ارتيست الخاص بها أمر مهم جدا، لاظهارها بشكل افضل، حيث يجب ان يتدخل خبير التجميل في اختيار الفستان، والمجوهرات، وقصة الشعر، والمكياج.