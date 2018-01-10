«ميدو» ينهي اتفاقه لتدريب نادٍ أوروبي.. ويؤكد: «مروان محسن الأفضل للمنتخب بالمونديال»

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، إنهاء اتفاقه مع فريق أوروبي، لتدريبه بداية من الموسم المقبل، موضحاً "كان حلمي تدريب هذا الفريق منذ اعتزالي كرة القدم، وسوف أكون الرجل الأول هناك الآن".





وقال "ميدو" في تصريحات إذاعية عبر أثير "إنرجي إف إم" في إجابة منه على من المهاجم الأفضل لقيادة المنتخب بالمونديال؟، إن مروان محسن لاعب الأهلي، هو الأنسب لقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم، حال وصوله لمستوى جيد ولعبه بشكل أساسي مع فريقه".



