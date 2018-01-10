Kia تستغل معرض CES 2018 للكشف عن سيارتها الاختبارية Niro.. صور
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:47 م
Kia تستغل تستغل معرض CES 2018 لتكشف عن سيارتها الإختباري
انتهزت شركة كيا للسيارات معرض تقنيات المستهلكين CES 2018 للكشف عن سيارتها الاختبارية نيرو EV والتي تأتي مزودة بعدد كبير من التقنيات.
وتظهر هوية كيا من خلال تصميم واجهة السيارة، وتظهر التقنيات الحديثة فى التصميم الخارجى للسيارة فى المصابيح النحيلة والتصميم الأيروديناميكي الذى يزيد من كفاءة السيارة.
ويأتى التصميم الداخلى بشكل مميز حيث يوظف الكثير من العناصر الفاخرة والأنيقة كالشاشات وعجلة القيادة وأزرار التحكم، كما أتاحت المحركات الكهربائية المزيد من الحيز لداخل السيارة.
وزودت نيرو EV الاختبارية بمحرك كهربائى ينتج 150 كيلوواط وتستمد طاقتها من حزمة بطاريات ليثيوم-أيون سعة 64 كيلوواط ساعة، وتستطيع قطع 383 كم بالشحنة الواحدة.
وتحمل السيارة عددا من التقنيات الثورية كنظام تنبيه المشاة النشط الذى يتكون من عدد من الحساسات والكاميرات التى تقرأ محيط السيارة ويهدف النظام إلى تنبيه المشاة لوجود السيارة فى محيطهم بإطلاق تنبيهات صوتية أو ضوئية حيث إن السيارة الكهربائى لا تصدر الضوضاء أثناء سيرها.