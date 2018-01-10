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سيارات

Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:47 م
Kia‏ تستغل تستغل
Kia‏ تستغل تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ لتكشف عن سيارتها الإختباري
تامر عاشور
انتهزت شركة كيا للسيارات معرض تقنيات المستهلكين‎ CES 2018 ‎للكشف عن سيارتها الاختبارية نيرو‎ EV ‎ والتي تأتي ‏مزودة بعدد كبير من التقنيات‎.‎

وتظهر هوية كيا من خلال تصميم واجهة السيارة، وتظهر التقنيات الحديثة فى التصميم الخارجى للسيارة فى المصابيح ‏النحيلة والتصميم الأيروديناميكي الذى يزيد من كفاءة السيارة.

ويأتى التصميم الداخلى بشكل مميز حيث يوظف الكثير من ‏العناصر الفاخرة والأنيقة كالشاشات وعجلة القيادة وأزرار التحكم، كما أتاحت المحركات الكهربائية المزيد من الحيز لداخل ‏السيارة‎.‎

وزودت نيرو‎ EV ‎الاختبارية بمحرك كهربائى ينتج 150 كيلوواط وتستمد طاقتها من حزمة بطاريات ليثيوم-أيون سعة 64 ‏كيلوواط ساعة، وتستطيع قطع 383 كم بالشحنة الواحدة.

وتحمل السيارة عددا من التقنيات الثورية كنظام تنبيه المشاة النشط ‏الذى يتكون من عدد من الحساسات والكاميرات التى تقرأ محيط السيارة ويهدف النظام إلى تنبيه المشاة لوجود السيارة فى ‏محيطهم بإطلاق تنبيهات صوتية أو ضوئية حيث إن السيارة الكهربائى لا تصدر الضوضاء أثناء سيرها‎.‎
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور
Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور

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Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور

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