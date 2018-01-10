محافظ الدقهلية: تسجيل 160 ألف أسرة في برنامج «تكافل وكرامة»

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أن إجمالي من بلغ تسجيلهم ببرنامج تكافل وكرامة الذى يتم تنفيذه بإشراف إدارة التضامن الاجتماعي بمديرية التضامن بالمحافظة بلغ 160 ألف أسرة منذ بدء تنفيذ البرنامج حتى الآن في اطار السعي الجاد والمستمر لإنجاح وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، الدكتورة بلقيس هجرس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومسؤول فريق المساءلة الاجتماعية والتواصل المجتمعي ببرنامج تكافل وكرامة بحضور أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وائل عبد العزيز مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية وتم استعراض ومناقشة البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها من خلال فريق المساءلة المجتمعية.



كما قرر المحافظ تشكيل لجان المساءلة الاجتماعية على مستوى الوحدات الاجتماعية بمراكز المحافظة لتحديد وتنقية المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة، وتقرر وضع آليات التعاون لمتابعة عمل لجان المساءلة الاجتماعية.



وأشار الى ان مهمة اللجان ستكون تحديد وتنقية كشوف المتقدمين من غير المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة ومساعدة من ينطبق عليه الشروط والتقديم للتسجيل واستخراج المستندات المطلوبة بالإضافة الى توعية المواطنين بالبرنامج وكيفية الاستفادة منه لكل افراد المجتمع بنطاق الوحدة المحلية.



وأضاف أن متابعة تلك اللجان تكون من خلال مسئولي المتابعة بالمراكز ومجالس المدن ومسئولي المراقبة والمتابعة بمديرية التضامن والإدارات الاجتماعية مشيرا الى ان اللجنة تتكون من 13 عضا من فئات المجتمع يتم اختيارهم بدقة وسيتم تدريب 187 لجنة بداية من 22 يناير حتى 1 فبراير ثم يقوم أعضاء اللجنة بأداء القسم امام المحافظ لتدشين عمل اللجنة ووصول المعاشات لمستحقيها ببرنامج تكافل وكرامة من الأسر الأولى بالرعاية وحصولهم على مستحقاتهم.