نجم «السيتي» يتمنى التعاقد مع «سانشيز»

أبدى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، عن أمله في أن ينجح ناديه في التعاقد مع التشيلي أليكسس سانشيز جناح أرسنال، معتبرا أنه سيضيف الكثير من النواحي الفنية للفريق.





وقال "دي بروين" في تصريحاته لوسائل إعلام بريطانية: "سانشيز لاعب مميز، إذا جاء لاعب جيد للفريق، فذلك أمر رائع بالنسبة لنا، نحن نمر بلحظة طيبة هذه الأيام، والجميع يقوم بعمل كبير، إن أتى سانشيز فسيضيف شيئاً للفريق".



