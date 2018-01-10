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حوادث

محاكمة تأديبية لمديري الشئون القانونية بجامعة بني سويف بسبب سرقة أحراز الغش

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:58 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
عبد الرحمن العوني
أحالت وزارة العدل مديري الشئون القانونية بجامعة بني سويف للمحاكمة التأديبية بسبب سرقة أحراز مجلس التأديب واحتراق 61 كراسة إجابة محرزة في حالات غش لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

وأكد تقرير الاتهام في القضية 262 لسنة 59 قضائية عليا أن مدير إدارة قانونية تكراري بالإدارة القانونية بجامعة بني سويف ومدير عام الشئون القانونية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمين أهملا في الحفاظ على عهدتهما مما ترتب عليه فقد مفتاح غرفة الإدارة القانونية وسرقة ملف تأديب المحرز فيه عدد 61 كراسة إجابة لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق والذين تم ضبطهم في حالات غش حيث وجدت الأوراق محترقة بدورة المياة بالكلية الكائنة بالطابق الثالث.

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