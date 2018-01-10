تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس فى الساعات الأولى من يوم الخميس سيكون مائلاً إلى البرودة على جميع أنحاء البلاد حتى شمال الوجه القبلى وجنوب الصعيد.
وأضاف "عبدالعال" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه ستتكون الشبورة المائية على جميع السواحل الشمالية ممتدة إلى القاهرة والجيزة ويجب مراعاتها على الطرق السريعة والدولية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتوقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة اليوم على القاهرة الصغرى تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الصغرى تتراوح بين 19 و20 ومدن سيناء الصغرى تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية وشمال الصعيد الصغرى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية وجنوب الصعيد الصغرى تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.