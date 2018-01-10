تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس فى الساعات الأولى من يوم الخميس سيكون مائلاً إلى البرودة على جميع أنحاء البلاد حتى شمال الوجه القبلى وجنوب الصعيد.





وأضاف "عبدالعال" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه ستتكون الشبورة المائية على جميع السواحل الشمالية ممتدة إلى القاهرة والجيزة ويجب مراعاتها على الطرق السريعة والدولية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



