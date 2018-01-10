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فواكه غير متوقعة تساهم في إنقاص الوزن سريعا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:13 م
صدى البلد
علا أحمد
تعتبر مشكلة السمنة المفرطة من أكثر المشكلات التى يعانى منها كثيرون، ولا يعلم معظمنا الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها باستمرار للتخلص من تلك الأزمة بعيدا عن الأنظمة الغذائية الأخرى.

فكما جاء فى موقع "شير كير"، فهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى التصدى لمشكلة السمنة المفرطة ولا تدرج ضمن الأنظمة العذائية القاسية.

وتأتي على رأس تلك الأطعمة الخرشوف فيساعد على التخلص من مشكلة الوزن الزائد بصورة كبيرة، علاوة على ذلك تناول جوز الهند والذى يساعد فى حرق الدهون سريعا ويزيد من عملية التمثيل الغذائى فى الجسم.

وبحسب جاء فى الموقع، فيساعد تناول بعض الفواكهة فى فقدان الوزن أيضا خاصة التوت البرى، إضافة إلى ذلك البرتقال واليوسفي.

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