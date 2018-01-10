فيفا: محمد صلاح الأكثر شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتريكة الرابع

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا عربي"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي هو الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم الأفارقة، وذلك بأكثر من 18 مليون متابع.



وأضاف الحساب الرسمي، أن أسطورة الأهلي السابق "محمد أبو تريكة" بات يقبع في المركز الرابع بما يقرب من 11 مليون متابع، ويحتل لاعب آرسنال "محمد النني" المركز السابع بـ5 ملايين ونصف متابع.



أما لاعب ستوك سيتي "رمضان صبحي" فيتواجد في المركز الثامن بـ4.626.121 مليون متابع، ويقع لاعب وست بروميتش ألبيون "أحمد حجازي" في المركز الحادي عشر بـ3.157.104 مليون متابع، ويليه لاعب أستون فيلا "أحمد المحمدي" بـ3.003.874 مليون متابع.



ويقع لاعب قاسم باشا "محمود حسن تريزيجيه" في المركز الرابع عشر بـ2.355.422 مليون متابع، ثم لاعب الأهلي "صالح جمعة" في المركز الخامس عشر بـ2.759.571 مليون متابع.