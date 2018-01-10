داعية إسلامية تقدم نصائح مهمة للزوجات المصريات.. فيديو

ناشدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، الزوجات بعدم الضغط على الأزواج عند وقوع المشاكل بينهما، وعليها أن تقدم الخير وترفق بحال زوجها، ولا تكثر مطالبها وشكواها.



وقالت عمارة، فى لقائها على فضائية "أون"، إنه لا يصح لكل زوجة مصرية أن تحكى صغائر الأمور لزوجها وتشتكى له من هذه وتلك فى بيتها، حتى تفوز برضا الله تعالى ويهدى لها زوجها إن كان على غير ما يراد.



وأشارت إلى أن الزوج أحيانا يتعرض لضغوط فى الحياة فتؤثر هذه الضغوط على حالته مع زوجته وعليها أن تقف بجواره وتستفسر عن حاله وتخفف عنه ضغوط الحياة.