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رياضة

فياريال يسقط ليجانيس بثنائية في كأس ملك إسبانيا.. فيديو

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:58 م
صدى البلد
يسرى غازى
حقق فريق فياريال فوزا على نظيره ليجانيس بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب لاسيراميكا فى إطار دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفى فياريال فى الدقيقة 48 دانيال رابا ودينيس تشيريشيف فى الدقيقة 89 فيما سجل هدف ليجانيس الوحيد فى الدقيقة 31 نبيل الزهر.

كما تغلب فريق ديبورتيفو ألافيس على نظيره فورمينتيرا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب مينديزوروزا في البطولة ذاتها.

أحرز ثنائية ألافيس فى الدقيقة 55 ايرميدين ديميروفيتش والفونسو بيدرازا فى الدقيقة 90 .

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