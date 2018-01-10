ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مالك الخطوط الجوية البريطانية يستبعد توقف الرحلات الجوية بين بريطانيا وأوروبا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:58 م
الجوية البريطانية
الجوية البريطانية
رويترز
قال ويلي والش الرئيس التنفيذي لآي.إيه.جي، الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء إن الرحلات الأوروبية من وإلى المملكة المتحدة من غير المرجح أن تتوقف عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق هذا الشهر إنه إذا تركت بريطانيا الاتحاد بدون اتفاق، فإن هذا قد يؤدي من الناحية النظرية إلى توقف الرحلات. وأضاف أن من الواضح أن من مصلحة جميع الأطراف أن تتفادى هذا.

وأبلغ والش لجنة برلمانية "لا أتفق مطلقا مع احتمال ألا تكون هناك رحلات طيران بين المملكة المتحدة وأوروبا... هذا سيجعل أوروبا بكاملها في حالة خمول كامل".

ترشيحاتنا

وكالة إيطالية تكشف تطورات التحقيق مع مشرفة «ريجيني» الإخوانية

المؤبد لضابط شرطة قتل زوجته بسلاحه الميري في طنطا

وزير المالية يكشف سعر الدولار في حالة عدم تعويم العملة.. فيديو

محمد شبانة: أنا سبب فوز الزمالك بالدوري وكأس مصر في 2015

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

شاهد.. تعليق سعد الدين إبراهيم على زيارته لإسرائيل.. ومفكر قبطي: «خيانة للشعب العربي»

سقوط منال في أحضان عشيقها بـ 250 جنيها داخل فندق بطنطا

النيابة توجه 3 اتهامات لمعاون المباحث وأمين شرطة المقطم في مقتل «عفروتو»

علاء الشبلي يكشف كواليس فسخ تعاقده مع الزمالك

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

أيمن حافظ يكشف حقيقة رحيل 7 لاعبين من الزمالك

شاهد.. «النقل» تكشف عن آخر تطورات رفع أسعار تذاكر القطارات والمترو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Kia‏ تستغل معرض ‏CES 2018‎‏ للكشف عن سيارتها الاختبارية ‏Niro‏.. صور

زينة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة ..صور

إيوان يحتفل بألبومه الجديد "يا 100 نورت".. صور

شاهد.. مي كساب تحتفل بأول عيد ميلاد لابنتها فريدة

محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر سيتى.. صور

فيديو

مفيد فوزي: حقوق الإنسان أكذوبة كبرى ..فيديو
تامر شلتوت: أجسد دور متطرف في المسلسل الروسي «على حافة الهاوية»
عمرو أديب: «أنا عارف إن وزير السياحة مش بيقبلني».. فيديو
مفيد فوزي: الناس لو جعانة مش هتنزل للتصويت في انتخابات الرئاسة.. فيديو
التموين: تقديم كل من تلاعب بالبطاقات التموينية للمحاسبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟