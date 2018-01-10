مالك الخطوط الجوية البريطانية يستبعد توقف الرحلات الجوية بين بريطانيا وأوروبا

قال ويلي والش الرئيس التنفيذي لآي.إيه.جي، الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء إن الرحلات الأوروبية من وإلى المملكة المتحدة من غير المرجح أن تتوقف عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.



وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق هذا الشهر إنه إذا تركت بريطانيا الاتحاد بدون اتفاق، فإن هذا قد يؤدي من الناحية النظرية إلى توقف الرحلات. وأضاف أن من الواضح أن من مصلحة جميع الأطراف أن تتفادى هذا.



وأبلغ والش لجنة برلمانية "لا أتفق مطلقا مع احتمال ألا تكون هناك رحلات طيران بين المملكة المتحدة وأوروبا... هذا سيجعل أوروبا بكاملها في حالة خمول كامل".



